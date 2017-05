Man en vrouw uit Goirle betrapt op dumpen grote hoeveelheid afval in natuurgebied

Goirle stevent af op een on­der­ne­mers­ver­e­ni­ging

5 mei GOIRLE - De intentie tot samenwerking en elkaar te versterken is er. Nog één, wellicht twee vergaderingen te gaan en Business Club Gôolse Zaken en Ondernemersvereniging de Kennismaker gaan in Goirle op in een ondernemersvereniging.