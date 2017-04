Plaatsing eerste deel brug Molenpark Goirle is precisiewerk

Plan appartementen Goirle door, twijfels over snelle bouw

11 april GOIRLE - Het bestemmingsplan voor een appartementencomplex aan de Kloosterstraat, Thomas van Diessenstraat is unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle dinsdagavond. Toch zijn er nog zorgen of de schop snel in de grond kan. Woonstichting Leystromen en de buurman van Huize Stella hebben daar nog een meningsverschil over.