Politie vangt twee vliegen in één klap na achtervolging in Goirle: drie verdachten aangehouden

VIDEO: Weer 28 woningen Boschkens in verkoop

6 juni GOIRLE - In totaal 26 nieuwe woningen in de Goirlese wijk Boschkens komen woensdag in de verkoop. Het gaat om het plan dat Wonen op de groene grens is genoemd. Daar worden tweekappers, bungalows en rijtjeshuizen gebouwd tussen de villa’s in de Boschkamer en de wandwoningen vlakbij de A58. De informatieavond is woensdag in het Jan van Besouw woensdag van 17.00 tot 19.00 uur.