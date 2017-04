Raad van State: Goirle mocht Stijn's Eetcafé sluiten

GOIRLE - Stijn's Eetcafé in Goirle is terecht gesloten door de gemeente. De Raad van State heeft woensdag bepaald dat er genoeg gegevens waren om te concluderen dat er instortingsgevaar was.

Op last van de gemeente zijn eind 2014 stempels in het pand aan de Tilburgseweg geplaatst omdat een ambtenaar constateerde dat onder meer het plafond bewoog. Nadat er stempels waren geplaatst kwam er asbest vrij en daarop is het pand gesloten. Vervolgens moest het pand helemaal dicht vanwege het gevaar op asbestbesmetting.

Eerder constateerde de rechtbank in Breda dat niet onomstotelijk is vastgesteld dat er een gevaarlijke of onveilige situatie was. Dat doet er echter niet toe, zegt de Raad van State nu. De op 28 november 2014 beschikbare gegevens waren voor de gemeente voldoende aanleiding om te concluderen dat er instortingsgevaar bestond.