Vandalen richten 'stevige' schade aan bij school in Goirle

Vrijspraak voor eigenaar 'illegale growshop' in Goirle

21 juli GOIRLE - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank in Breda vrijspraak gevraagd voor een 32-jarige man die ervan werd verdacht dat hij een illegale growshop in Goirle. Hoewel er in het pand aan de Hemeltjes allerlei benodigdheden werden aangetroffen voor de hennepteelt, is er volgens het OM geen bewijs dat deze spullen bedoeld waren voor de verkoop.