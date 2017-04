VIDEO: Tentoonstelling in kader van 150 jaar Bels Lijntje geopend

Hek bij homobosje Riel opnieuw onder de loep

20 april RIEL - Mocht er bewijs zijn dat het bos dat wordt gebruikt als homo-ontmoetingsplek (HOP) in Riel al meer dan dertig jaar openbaar is, dan is de vergunning voor een hek daar wellicht onterecht verleend. Dat bleek woensdagavond tijdens een hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Goirle. De stichting Keelbos, die opkomt voor bezoekers van HOP's in heel Nederland, wil het hek weg.