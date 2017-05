200 arbeidsmigranten moeten Haarendael verlaten op last van rechter

Mari van Esch uit Helvoirt leeft voort dankzij prachtig gerestaureerd graf

11 mei HAARSTEEG - Met een herdenkingsplechtigheid in de Heilige Lambertuskerk in Haarsteeg werd het gerestaureerde graf van Mari van Esch woensdagavond gezegend. Van Esch sneuvelde exact 77 jaar geleden in een kazemat in het Limburgse Kessel.