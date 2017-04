80-jarige vrouw belandt in aspergeveld door niesbui

VVD: brief van provincie aan Haaren is 'een grof schandaal'

17:49 HAAREN - Boy Scholtze van de VVD in Haaren noemt de brief van Gedeputeerde Staten (GS) over de opsplitsing 'een grof schandaal'. ,,De gedeputeerde Anne-Marie Spiering verdraait de woorden van de gemeenteraad en dat irriteert. Ze is kennelijk heel eigenwijs", zegt Scholtze.