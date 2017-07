Automobilist botst op verkeerborden en boom in Haaren; getuigen zien bestuurder iets verstoppen

HAAREN - Een automobilist is zaterdagavond tegen een verkeersbord aan de Helvoirtse weg in Haaren tot stilstand gekomen, nadat hij de macht over het stuur verloor. Omstanders zagen de man de auto uitrennen en iets in de berm verstoppen.

De man kwam van de N65 af en reed richting het centrum van Haaren. Hij raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, belandde langs de rechterkant van de weg af, reed een verkeersbord omver, schampte een boom en kwam aan de linker kant van de weg tegen een verkeersbord tot stilstand. De bestuurder wist net een tegemoetkomende auto te ontwijken.

Getuigen zagen de man uit de auto rennen en iets verstoppen tegenover de gemeentewerf. Het is niet bekend wat de man heeft verstopt en hij wilde er niks over zeggen tegen de politie. De politie heeft getuigen gehoord, maar kon niks vinden. Vermoed wordt dat er alcohol of een drug in het spel is.

De man had de nodige verwondingen door de botsing en is door een ambulance naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Daar laat de politie een bloedtest uitvoeren om uit te wijzen of de man onder invloed was van drugs of alcohol.