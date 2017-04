Bestuurder raakt gewond door botsing tegen lantaarnpaal op N65 bij Helvoirt

Wel vieringen op zaterdag Nicolaaskerk Helvoirt

2 april HELVOIRT - Met het vertrek van Pastoor Smulders in Helvoirt, per 1 mei naar Wijchen, zou er een einde komen aan de zaterdagvieringen in de Nicolaaskerk in Helvoirt. Voorbije weekeinde hebben vrijwilligers en de kerkgangers te horen gekregen dat de vieringen op zaterdag in de Nicolaaskerk wel blijven.