Drie extra attracties voor Helvoirtse Kermis, maar alleen op zondag

Pinautomaat in Helvoirt voortaan 's nachts buiten bedrijf uit vrees voor plofkraken

21 juni HELVOIRT - De buitenpinautomaat van de Rabobank op het Vincent van Goghplein is vanaf woensdag alleen nog maar overdag te gebruiken. Overdag tussen 7.00 en 23.00 uur is de automaat in bedrijf. In de nachtelijke uren is de automaat buiten bedrijf. Die mededeling ontvingen klanten van de Rabobank via een e-mailbericht.