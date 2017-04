Duinoord in Helvoirt mag van rechter zaterdag toch open voor publiek

De Es in Haaren kan aan de slag met dementietuin

12:38 HAAREN - Zorgtuinderij de Es in Haaren is erin geslaagd om 7.500 euro aan sponsorgelden op te halen voor de aanleg van een dementievriendelijke tuin. De tuin wordt nog aangelegd direct naast de net geopende 'tuinkamer', dit is de multifunctionele ruimte van de Es.