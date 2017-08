Gemoedelijke ambiance bij optreden Carmen Underwater in Oisterwijkse achtertuin

Haar zoontje Enno (2,5 jaar) speelde ondertussen in de tuin van de woning aan het Klompven in Oisterwijk op de trampoline. 31 mensen zaten onderuit gezakt in tuinstoelen geboeid naar zijn moeder te luisteren. Een uiterst gemoedelijke ambiance dus en dat voor een concert dat werd verboden door de gemeente Haaren.

Brandveiligheid

Het optreden van Carmen Underwater zou gisteravond plaats hebben in de tuinkamer van Tuinderij De Es aan het Eind in Haaren. Maar de gemeente was er niet zeker van of de brandveiligheid in die tuinkamer wel op orde was. Die ruimte is in januari officieel in gebruik genomen, is voorzien van tal van brandmelders en daarnaast staat iedereen in geval van enige nood letterlijk binnen vijf passen buiten, aangezien de kamer aan meerdere zijden brede tuindeuren heeft. Maar de gemeente was niet te vermurwen, het verbod bleef staan.

En dus zocht Bart Pijnenburg van De Es in ijltempo naar een vervangende locatie. Een vriendin uit Oisterwijk hielp hem uit de brand. Het concert had gisteravond in haar tuin plaats. Carmen Underwater schitterde daar met haar heldere, expressieve stem, haar betekenisvolle teksten en haar sobere, maar soepele spel op keyboards.

Ze zong eigen nummers waaronder de prachtige liedjes Stay, Breathe en Complete en één cover, het nummer Self Control van Raffaele Riefoli, dat beter bekend is in de uitvoering van Laura Branigan. Ondanks dat Underwater een kleine geluidsinstallatie gebruikt op haar tournee klonken haar liedjes als een klok. Voorafgaand aan elk nummer vertelde ze kort over de ontstaansgeschiedenis ervan.

Quote Ik ben voor het eerst in Nederland. Het is hier mooi. Jullie moeten jullie land zo mooi houden hoor. Carmen Underwater, zangeres

Jarenlange tournee

De 37-jarige Carmen Underwater is, met man en kind rondtrekkend in een camper, bezig aan een jarenlange Europese tournee. Zeven maanden en 14.000 kilometer zijn ze al onderweg. Morgen, donderdag, zingt ze in Sittard. Daarna gaat de tournee in Duitsland verder. In februari 2018 vertrekt Underwater met haar gezin naar de andere kant van de wereld, dan tourt ze vijf maanden in Nieuw-Zeeland en Australië.

Al haar optredens zijn gratis bij te wonen. Na afloop gaat haar man Daniel met de pet rond. Samen met de verkoop van haar album Complete en twee EP's levert dat voldoende op om van te leven tijdens deze tournee. Die duurt nog anderhalf jaar, totdat zoontje Enno naar school moet in Duitsland.

Underwater zong op deze tournee al op de meest bijzondere plekken, zoals in de botanische tuin in Palermo en in de oudste boekhandel ter wereld, in Lissabon. En een achtertuin aan het Klompven in Oisterwijk.

Volledig scherm Na haar optreden neemt de Duitse zangeres dankbaar het applaus in ontvangst. © Johan van Grinsven