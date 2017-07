'Haaren gaat zelf over een herindeling, niet provincie'

HAAREN - De toekomst van de gemeente Haaren is onderwerp van felle discussie. Met voor- en tegenstanders en met wethouder Eric van den Dungen als opvallend speler in het krachtenveld dat is ontstaan.

Of Haaren nu wel of niet zelfstandig blijft, wel of niet wordt verdeeld over de buurgemeenten of wel of niet in z'n geheel naar een van de buren gaat, het zal Van den Dungen uiteindelijk worst zijn. ,,Het gaat maar om één ding: een leefbare toekomst voor onze inwoners. Maar die moeten daarover uiteindelijk wel zelf kunnen beslissen."

Niet zo snel mogelijk

Zoals de zaak er nu voorstaat gebeurt dat op 4 oktober. Dan is er een raadpleging onder de bevolking, die zich uit kan spreken voor of tegen opheffen van Haaren. ,,Dat is zoals het hoort en dat is de weg die wij blijven volgen", aldus Van den Dungen. ,,Niet zo snel mogelijk, zoals kennelijk de provincie via gedeputeerde Spierings wil, maar wel overwogen en met de gemeenteraad aan het stuur, zoals dezelfde provincie bij monde van de Commissaris van de Koning herhaaldelijk heeft gezegd."

Desondanks stuurt de provincie aan op opsplitsen van Haaren per 1 januari 2020. Terwijl de gemeente zelf of z'n vroegst twee jaar later eventueel tot die keuze wil komen. ,,Of onze inwoners, gesteund door de gemeenteraad, moeten er anders over denken. Want de keuze die 4 oktober wordt gemaakt zal uiteindelijk leidend zijn", zegt Van den Dungen.

De gemeenteraad van Haaren praat donderdagavond over het voorgestelde referendum.