Indrukwekkend afscheid oud-burgemeester van Haaren Frans Ronnes

HELVOIRT - Een gedreven man, begaan met de burgers en een daadkrachtige persoonlijkheid als burgemeester van de gemeente Haaren. Zo omschreven sprekers de maandag gestorven Frans Ronnes (68). Hij kreeg vrijdagmiddag in het multifunctionele centrum HelvoirThuis in Helvoirt een indrukwekkend afscheid.

Bijna 800 mensen, verdeelt in de twee gymzalen, de huiskamer, op de tribune en in een extra geplaatste tent, kwamen naar de afscheidsceremonie. Camera's zorgden voor beelden voor mensen die niet in de gymzalen het afscheid konden volgen.

Vol bewondering sprak men over de 'meester' die na raadslid het tot wethouderschap schopte in Nistelrode. Daarna zwaaide hij twee periodes de scepter in Haaren als burgemeester. Daar deelde hij lief en leed met zijn burgers maar zorgde voor een krachtig bestuur bij de gemeente Haaren waar hij een lichte chaos aantrof bij zijn komst in 2011.

Staand applaus

In totaal tien sprekers kwamen op het podium waaronder vertegenwoordigers van de provincie. Wim van der Donk was in het buitenland. Bijna twee uur duurde de plechtigheid waarbij de drie zonen, een paar broers en als laatste zijn vrouw Anny Ronnes - Meulepas spraken met bewondering over zijn politieke loopbaan , de school, het volleybal als sport en het organiseren van evenementen. ,,Jij verdient een staand applaus en dat wil ik je geven samen met alle aanwezigen."

Spontaan stonden de aanwezigen op en gaven een langdurig luid applaus voor de man die men in de toekomst gaat missen. Wat betreft zijn sportieve zonen was hij het die een gouden medaille verdiende voor zijn vaderschap en de omgang met de kleinkinderen.