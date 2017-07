Kermisbond: 'Belachelijk wat er in Esch is gebeurd'

Boots is van plan de exploitanten persoonlijk aan te spreken op hun vroege afhaken. ,,Ik ken ze allemaal, weet op welke kermissen ze nog komen. Ja, daar ga ik ze opzoeken. En dat zal ik ze zeggen dat ik dit belachelijk vind. Je dupeert de mensen in zo'n dorp. Je bent ergens te gast verdorie! En ze duperen zichzelf. Want wat denken ze nou? Dat mensen volgend jaar wél nog op dinsdagavond naar de kermis komen?"

Gedoe

In juni was er ook al gedoe over de kermis in Helvoirt, die net als in Esch voor het eerst georganiseerd werd door de kermisorganisatie van Ton Verdonk. In Helvoirt haakten boze exploitanten op het laatst af omdat ze niet eerder konden opbouwen omdat de gemeente weigerde een straat een dag eerder af te sluiten. Boots: ,,Ik heb de wethouder toen al laten weten dat ik graag een keer met hem om tafel ga om het kermisbeleid in de gemeente te evalueren, maar die heeft me gemaild dat hij het zelf oplost."