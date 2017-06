Kermisrel in Helvoirt: exploitanten vertrekken na wegblijven Polyp

HELVOIRT – Opent de kermis in Helvoirt vrijdagavond met slechts vier attracties? Dat is de vraag die donderdagavond rijst nadat er meerdere attracties vertrokken.

Aanleiding is het vertrek van publiekstrekker Polyp, beter bekend als de Octopus. De attractie kon vanaf donderdag opbouwen, maar omdat de exploitant toen met zijn vrouw naar het ziekenhuis moest, vroeg kermisorganisator Verdonk de gemeente of de wegafsluiting en opbouw al op woensdag konden zijn. 'Nee', was het antwoord, aldus eigenaar Ton Verdonk. ,,Het kon absoluut niet, vanwege de veiligheid of wat dan ook.” Ook de exploitant zelf vangt bot, en dus ziet hij geen andere mogelijkheid om te vertrekken.

Enkele kleine tentjes

Toen andere exploitanten, waaronder die van de grijp- en pusherautomaten, daarvan hoorden, besloten ook zij hun spullen weer te pakken. ,,Ze wilden dat er een andere attractie geregeld werd, maar omdat Verdonk dat niet kon toezeggen zijn ze weggegaan. Nu staan er alleen nog enkele kleine tentjes", vertelt gemeentewoordvoerster Helma van Drunen.

Al snel verscheen op de gemeentesite het bericht dat Verdonk zijn afspraken niet is nagekomen en de kermis daardoor flink ingekrompen is. Wat rest zijn een snoepkraam, oliebollenkraam, schiettent en eendjes vangen. ,,Maar we zijn bezig om er wat attractietjes bij te krijgen, al gaat dat heel moeilijk worden", vertelt Verdonk. Hij is niet blij met de berichtgeving van de gemeente, omdat die op haar beurt dwarszat met het eerder afsluiten van de weg. ,,Dat ging absoluut niet. Wilden ze niet, konden ze niet", reageert hij. En dus kon de eigenaar van de Polyp niet anders dan weggaan.

Wanprestatie

Andere exploitanten kregen er echter lucht van en zagen het ook niet meer zitten om nog te blijven staan. Wethouder Eric van den Dungen is alles behalve blij met de zaak. ,,We proberen al jaren om de kermis extra leven in te blazen.” Hij spreekt van een wanprestatie vanuit de kermisorganisator. Bovendien was Verdonk de halve dag niet bereikbaar was. ,,Ik ben zelf naar Helvoirt gegaan en heb daar een aantal exploitanten gesproken. De kramen die willen blijven, accommoderen we. Maar daar houdt het wat ons betreft ook op.”

Verdonk was donderdagavond nog druk bezig met het regelen van extra attracties. Ook de resterende exploitanten en lokale ondernemers proberen nog wat te voor elkaar te krijgen. ,,Misschien dat we kleine draaimolentjes huren voor de kinderen”, reageert Maurick Hustin van brasserie De Bolle Keizer. En wat er ook gebeurt, zijn feesttent blijft sowieso staan. ,,Wij gaan gewoon vier avonden door.”