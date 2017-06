Mondjesmaat bezoekers voor Helvoirtse kermis: zondag drie gratis attracties als goedmakertje

Boete voor boer in Haaren voor verbranden van snoeihout bij code rood

16:41 HAAREN - De brandweer rukte vrijdagmiddag uit voor een brand op het terrein van een boerderij in de Roonsestraat in Haaren. De boer was snoeihout aan het stoken, wat vanwege code rood strikt verboden is. Hij heeft een boete gekregen.