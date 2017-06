Opsplitsen Haaren per 2019 niet haalbaar, gemeenteraadsverkiezingen in buurgemeenten gaan gewoon door

Haaren houdt 4 oktober burgerpeiling over toekomst van de dorpen

20 juni HAAREN - Inwoners van de gemeente Haaren kunnen zeer waarschijnlijk op woensdag 4 oktober via een burgerpeiling hun mening geven over de toekomst van de vier dorpen. Daarna zal de gemeenteraad van Haaren binnen drie maanden na dit referendum, uiterlijk 4 januari 2018, een besluit nemen over zelfstandig blijven of opsplitsen.