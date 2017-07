Opsporingsambtenaar mishandeld in Leemkuilen Biezenmortel, klopjacht op dader

Slot Lie­der­ta­fel­fes­ti­val de Meierij heeft emotioneel tintje

2 juli DEN BOSCH - De twintigste en laatste editie van Liedertafelfestival de Meierij, met als werktitel Adieu...vaarwel, het is voorbij is afgesloten. Voor alle deelnemende koren was er op de Parade nog de gelegenheid om de slotsamenzang bij te wonen. Ondanks alles gaan er stemmen op om volgend jaar een doorstart te maken, zij het in afgeslankte vorm.