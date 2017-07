15 kilo hennep gevonden bij politie-inval in lege stal in Haaren

Het was lang onduidelijk waarnaar de politie zocht. Burgemeester Jeannette Zwijnenburg kwam donderdagmiddag kijken bij de stal. Zij wilde niets zeggen over de actie. ,,Maar ik ben hier niet voor niets'', zei ze.

De aanpak van drugscriminaliteit heeft de hoogste prioriteit in Haaren, zei burgemeester Zwijnenburg in december vorig jaar. De controle op leegstaande panden in het buitengebied is verhoogd, en dat blijft ook zo. Zo worden er onder andere stroommetingen gedaan, om te kijken of ergens bijzonder veel elektriciteit wordt gebruikt voor de kweek van hennep.