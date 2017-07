Ruim veertig inwoners van Helvoirt rijden slim samen

,,We willen weten wat het betekent om elektrische auto's te delen in een plattelandsgemeente", aldus initiatiefnemer Marcel Kloprogge. ,,Vooral in de avonduren en weekeinden zie je nauwelijks een bus in Helvoirt. We bieden duurzaam geïndividualiseerd openbaar vervoer." Het project 'Samen Slim Rijden' is een proef van een jaar van de provincie, BMW en coöperatie Duurzame Energie Haaren.