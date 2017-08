Scooterrijder zwaargewond bij ongeluk in Helvoirt: traumahelikopter geland

Bloey en Groei met kinderkleding nieuw in Helvoirt

26 augustus HELVOIRT - Kinderkledingwinkel Bloey en Groei opende in het voorbije weekeinde haar deur voor het eerst aan de Achterstraat in Helvoirt. In een oud nostalgisch pand waar ooit een schoenwinkel annex schoenrepartiebedrijf zijn kost probeerde te verdienen hangt nu kinderkleding.