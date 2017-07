Tienduizenden vliegen verwijderd uit Helvoirtse kerktoren

Automobilist botst op verkeerborden en boom in Haaren; getuigen zien bestuurder iets verstoppen

16 juli HAAREN - Een automobilist is zaterdagavond tegen een verkeersbord aan de Helvoirtse weg in Haaren tot stilstand gekomen, nadat hij de macht over het stuur verloor. Omstanders zagen de man de auto uitrennen en iets in de berm verstoppen.