Tilburger (23) rijdt frontaal tegen boom in Haaren en raakt zwaargewond

Jaarmarkt Haaren als altijd een succes

4 juni HAAREN - Tassen, sjaals, etenswaren, portemonnees, alles nieuw. Kramen vol met van alles en nog wat op de 43ste jaarmarkt in Haaren op Eerste Pinksterdag. Het mooie weer zorgde voor enorme aantallen bezoekers. ,,Misschien worden het er wel meer dan achtduizend", aldus Leida Nouwens van muziekvereniging St. Gregorius die de dag had georganiseerd. ,,We zijn een van de grootste in Brabant en er komen altijd veel mensen op af."