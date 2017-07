VIDEO| Gevonden: lijkkist. Maar van wie is ie?

BIEZENMORTEL/TILBURG - Bij het maken van een expositie in de Fransiscus kapel op Landgoed Assisië stuitte de Tilburgse kunstenaar Zeus Hoenderop op een oude lijkkist. Deze houten kist stond op de zolder van het monumentale hoofdgebouw waarin kantoren van Prisma zijn gehuisvest. Bij Prisma (zorginstelling voor verstandelijk beperkten) was de kist in de vergetelheid geraakt.

Hoenderop maakte eerder een expositie in de Margarita Maria Alacoquekerk aan de Bredaseweg in Tilburg. Deze tentoonstelling was geïnspireerd door de verhalen van het kerkgebouw. In de buurt van het altaar was een cel ingericht voor broeder Franciscus, een religieus man die wilde bezinnen. Enkele gelovigen uitten kritiek omdat in een biechtstoel een damesslipje hing.

Bij de tentoonstelling in de Fransiscus kapel van Prisma (voorheen Huize Assisië) gaat Hoenderop op eenzelfde manier te werk. Wat hij ziet, wat hij vindt en wat hij voelt is bepalend voor de samenstelling van de tentoonstelling. De kist die hij aantrof gaat hij gebruiken.

Lijkkist

,,Ik was op de zolder van het hoofdgebouw en ineens zag ik een lijkkist. Het is niet duidelijk hoe die daar is terechtgekomen. Dat kon niemand me vertellen. Op zo'n zolder kun je van alles aantreffen. Het had ook een sok met guldens kunnen zijn."

Geestelijk verzorger Michael Kolen van Prisma is door Zeus Hoenderop van de vondst van de kist op de hoogte gebracht. Kolen is op onderzoek gegaan: ,,Die kist is in de vergetelheid geraakt, maar is in ons archief wel terug te vinden. Op Assisië is veel toneel gespeeld en het kan zijn dat de kist een rekwisiet was voor een toneelstuk. Aan de andere kant was Assisië voorheen een zelfvoorzienend dorp. Er was een slager, een bakker, een timmerman en een kerkhof. De kruizen werden ook hier gemaakt."

Het kan dus zijn dat de kist was gemaakt voor het geval een bewoner zou komen te overlijden. Kolen gaat dat met Zeus Hoenderop uitzoeken.

Hoenderop is door Prisma benaderd om de expositie in de kapel te maken. De kapel krijgt een meer eigentijdse functie. De tentoonstelling is onderdeel van dat proces. De lijkkist zal onderdeel gaan uitmaken van de tentoonstelling. Kolen wil de bewoners daar zorgvuldig op voorbereiden.

De expositie opent begin september.