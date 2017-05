Volle auto rijdt tegen boom Nieuwkuijkseweg in Helvoirt

Meer alternatieve straffen via Halt in de Meierij

2 mei BOXTEL - Jongeren in Sint-Michielsgestel gaan meer over de schreef dan hun leeftijdgenoten in de andere gemeenten in de Meierij. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2016 van Halt. Die instantie verzorgt alternatieve straffen voor jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare vergrijpen. In Gestel kregen vorig jaar 44 jongeren een alternatieve straf via Halt.