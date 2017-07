Vrachtwagen rijdt zich klem op N65 bij Helvoirt; weg weer vrij

Pinautomaat in HelvoirThuis verdwijnt

6 juli HELVOIRT - De pinautomaat in het HelvoirThuis heeft zijn langste tijd gehad in dit nog jonge multifunctionele gebouw in Helvoirt. Op maandag 17 juli gaat deze verdwijnen. Redenen hiervoor zijn dat de criminele activiteiten rondom geldautomaten de laatste jaren een enorme vlucht kent, laat de Rabobank aan de inwoners van Helvoirt per huis aan huis brief weten.