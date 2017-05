Vrouw raakt gewond nadat ze tegen boom fietst in Esch

Een combinatie van vakantie en zorg voor zorgbehoevenden in Helvoirt

18 mei HELVOIRT - Kunnen mensen die zorg nodig hebben met of zonder familie nog op vakantie? Als het aan Guldenberg Hotel & Brasserie ligt wel. Het hotel biedt in samenwerking met Vivent Het Andere Wonen een nieuw concept aan waarbij een combinatie van vakantie en zorg wordt gemaakt. Donderdagmiddag was de aftrap van de pilot Hotel Met Zorgarrangementen.