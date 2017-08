Vrouw zwaargewond na aansteken buitenkachel in Helvoirt

Uitbater Herberg van Boxtel in Haaren overweldigd door reacties op nieuwe rieten dak

21 augustus HAAREN - Op straat, in de supermarkt, bij de tennisclub, overal krijgt eigenaar Willian Schilders van Herberg van Boxtel in Haaren reacties op het nieuwe rieten dak dat momenteel op zijn horecazaak wordt gelegd. ,,Sinds een foto bij Brabants Dagblad in de krant stond en een bericht op de website BD.nl staat, lijkt het wel het gesprek van de dag in Haaren. Er komen zelfs mensen hier naar toe om naar het werk te kijken."