Raadsfracties in Haaren zijn al langer niet blij met de toenemende druk die de provincie op de opdeling van Haaren legt. De vaart zit erin. Donderdagavond besloten de fractievoorzitters, bijeen in het presidium, om de lange brief van GS openbaar te behandelen op donderdag 20 april tijdens de raadsvergadering. Dan nemen alle fracties weer een standpunt in over de visie van de provincie.

Referendum

Volgens GS moet Haaren voor de zomer de inwoners raadplegen en in januari 2020 opsplitsen. Dat druist in tegen een besluit van de gemeenteraad, uitgezonderd Progressief '96, om na de zomer een referendum te houden. Scholtze: ,,De gedeputeerde doet alsof onze relatie met buurgemeenten slecht is dat is volstrekte onzin. Ook willen we 'het zelfstandig blijven' mede onderzoeken en urgent is het niet."