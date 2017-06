Zelfs in Esch gaat het over Trump, Trump en nog eens Trump

ESCH - Hoeveel Trump kan een mens hebben? Die vraag dringt zich op in een gesprek met NOS-correspondent in Amerika Arjen van der Horst.

Afgelopen week was hij even terug in zijn geboortedorp Esch en verzekerde dat het tijdperk Trump zijn leven op zijn kop heeft gezet. ,,Trump slokt alles op: mijn aandacht; mijn tijd; mijn privéleven. Alles is anders sinds zijn presidentschap. Extreem anders.”

Het is een worsteling elke dag weer. Hij wordt wakker om een uur of zes en of hij wil of niet, het eerste wat hij doet is checken wat Donald Trump nu weer getweet heeft. ,,Ik moet wel, want wat je er ook allemaal van vindt, het kan grote impact hebben op de rest van de dag. Op de rest van het nieuws.”

Samen met NOS-collega Wouter Zwart bijt Van der Horst er dagelijks zijn tanden op stuk. Ze bedienen gezamenlijk het Radio 1-journaal, News&Co, de NOS-journaals, Nieuwsuur, Het Oog op Morgen.

Laten lopen

In het NOS-kantoor vlak bij het Witte Huis kijkt hij nu dagelijks naar een lijst die almaar langer wordt. Allemaal onderwerpen waar hij als correspondent Noord-Amerika achteraan zou willen, zou moeten wat hem betreft. Naar Canada voor een reportage over de militarisering van het poolgebied in verband met de smeltende ijskappen en de minerale grondstoffen. Of een verhaal ophalen over de Highway of Tears, een snelweg waarlangs al jaren duizenden meisjes verdwijnen.