80 uur werkstraf voor man na vertrekken ex: 'Ik verspreid seksfilm als je niet bij me terugkomt'

In november vorig jaar vertelt de vrouw dat ze bij hem vertrekt. De man ziet het totaal niet aankomen en schrikt zich kapot. Hij raakt in een depressie en begint met het stalken van de vrouw. Hij belt de vrouw, maar die blokkeert zijn nummer, waarna hij het drie keer met weer een ander telefoonnummer probeert. Hij stuurt sms'jes, stuurt brieven waarin hij aankondigt zelfmoord te willen plegen, hij gaat - soms dronken - langs bij de woning van de vrouw, stuurt mailtjes en neemt contact op met familie en vrienden van de vrouw. Hij gaat zelfs bij hen langs.

De man gooide begin dit jaar een usb-stick in de bus bij zijn ex. Op het stickje stond een filmpje van seksuele handelingen die de twee met elkaar verrichten in betere tijden. In een begeleidende brief dreigt hij de video te verspreiden. ,,U ging veel te ver'', vindt ook de politierechter. Die legt 80 uur werkstraf op en een voorwaardelijke celstraf van 60 dagen. Geen contactverbod, want dat heeft een andere rechter afgelopen week al gedaan.