Achtervolging door Vlijmen; bestuurder van gestolen auto aangehouden

Studenten herstellen kruiswegstatiën uit kerk Haarsteeg in oude glorie

16:05 HAARSTEEG/UTRECHT - Ze prijken al jaren aan de muur van de rooms-katholieke kerk in Haarsteeg: veertien panelen die de lijdensweg van Jezus uitbeelden. De figuren op deze kruiswegstatiën zijn in de vorige eeuw voorzien van een laag witte verf. Alle kleur verdween. Het was in de tijd dat alles in de kerken ingetogener moest.