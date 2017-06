Auto op de kop in woonwijk in Drunen

Gezellige 12e editie Boekenmarkt Rotary Heusden

5 juni HEUSDEN - Wie denkt dat de belangstelling voor tweedehands boeken zijn langste tijd heeft gehad heeft ongelijk. Met name als het om kwaliteit gaat staan lezers daarvoor in de rij. Een boekenmarkt is bij uitstek de plek om te kijken of er iets van je gading bij is.