Auto rijdt tegen gevel van Brasserie ’t Zusje in Vlijmen

Fietstocht "Als een lopend vuurtje" voor het goede doel langs kerken en rivieren

3 juni HEUSDEN - Fietsen voor het goede doel is zowel sportief als zinvol. Het motiveert als het goede doel het bieden van onderdak aan gezinnen in Bangladesh is. Dit bleek vandaag tijdens de jaarlijkse fietstocht 'Als een lopend vuurtje'. De fietstocht loopt vanuit protestantse en gereformeerde kerken en een synagoge in het rivierenland van Altena.