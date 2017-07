Automobilist neemt de benen na aanrijding met fietser en geparkeerde auto

Man gewond aan borst door ongeluk in Vlijmense bouwput

18 juli VLIJMEN - Een man is dinsdagavond gewond geraakt in de bouwput op het plein in Vlijmen. Hij kreeg tijdens de graafwerkzaamheden een cirkelzaag of slijptol tegen zijn borst. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.