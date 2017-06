Automobilist rijdt in Drunen lantaarnpaal uit de grond en loopt weg

Bloemenwinkel Haarsteeg kan gewoon bloemen en planten blijven verkopen

30 juni HAARSTEEG - Er is geen reden om de vergunning in te trekken voor de verkoop van bloemen en planten door Oord Bloemen aan de Mommersteeg in Haarsteeg. Dat advies van de onafhankelijke bezwarencommissie wordt overgenomen door burgemeester en wethouders van Heusden.