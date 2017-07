Beschonken motorrijder in kritieke toestand door ongeluk in Drunen

'Wie wil er met dit risico nog burgemeester worden?'

12 juli DEN BOSCH – Wie wil er nu nog solliciteren voor het ambt van burgemeester, met het risico dat alle informatie op straat komt te liggen? Remco van Dooren, voorzitter van de jongeren van het CDA in Brabant, vreest dat de reconstructie in het Brabants Dagblad over de burgemeesterbenoeming in Den Bosch grote gevolgen gaat hebben. ,,Als de informatie klopt, dan is dat ronduit beschamend.”