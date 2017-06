Boze Walen kosten 112 app Vlijmenaar goede rating

Start Jeugdatelier voor Willie Wortels in Gouverneurshuis Heusden

24 juni HEUSDEN - Als een museum de jeugd wil bereiken dan moeten ze creatief worden uitgedaagd. Naar schilderijen en oude munten kijken alleen is onvoldoende. Dit bleek zaterdag in het Gouverneurshuis in Heusden. In het kader van de expositie Maritiem Heusden gingen kinderen tussen 6-14 jaar enthousiast aan de slag om een bootje in elkaar te knutselen.