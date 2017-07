Burgemeester Jan Hamming verlaat Heusden voor Zaanstad

HEUSDEN - Burgemeester Jan Hamming van Heusden wordt de nieuwe burgemeester van Zaandstad. Dat is maandagavond bekend gemaakt in de gemeenteraad van de Noord-Hollandse gemeente. Hamming was ruim vijf jaar burgemeester van Heusden.

Hamming maakte maandagavond kennis met de gemeenteraadsleden via een video-verbinding in de raadszaal. Volgens de gemeente Heusden vertrekt hij per 1 oktober als burgemeester.

PvdA'er Hamming is sinds 2012 burgemeester in Heusden. Daarvoor was hij wethouder en locoburgemeester in Tilburg. Van 2007 tot 2009 was hij vicevoorzitter van het landelijke bestuur van de PvdA.

Poelenburg

Oud-burgemeester van Tilburg Ruud Vreeman is momenteel waarnemend burgemeester van Zaandstad. De vorige burgemeester Geke Faber, moest opstappen na de onrust in de Zaanse wijk Poelenburg. De oppositie vond dat de burgemeester te laat in actie kwam tegen de hangjongeren die de wijk terroriseerden. Ze overleefde een motie van wantrouwen, maar stapte later zelf op.