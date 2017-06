Drunens d'Oultremontcollege neemt afscheid van vmbo basis en kader

De leerlingen hadden het fantastisch gedaan, want op de cijferlijsten prijkte geen enkele onvoldoende. ,,Voor ons leerkrachten was er alles aan gelegen dat iedereen zou slagen", zegt Roland Kop, leerkracht van de ICT-route uit. ,,Anders zouden ze naar een andere school moeten. En daar zelfs een jaar lager in moeten stromen als ze niet meer voor ICT zouden kunnen kiezen. Daarom hebben we niets aan het toeval overgelaten."

Voor Elly Heshof is het een wat weemoedige avond. Wat in 1973 begon - zorglessen geven op de Anne Frankschool in Drunen - is na 44 jaar definitief voorbij. ,,Te weinig kinderen, het is zó jammer. Het heeft toch met het imago van vmbo basis en kader te maken. Ouders willen toch graag dat hun kind minstens naar de mavo kan, terwijl ze toch allemaal naar het mbo doorstromen. Misschien zijn we te bescheiden geweest om te laten zien hoe mooi het is om met je handen te werken."