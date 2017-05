Drunense verzetsman Henk Romeijn herkend op fotocollage Sicherheitsdienst

DRUNEN/AMSTERDAM - Verzetsman Henk Romeijn uit Drunen is herkend op een collage van portretfoto’s die de Sicherheitsdienst in 1943 heeft gemaakt. De glasnegatieven van de foto’s zijn in 2015 ontdekt in het Stadsarchief in Amsterdam.