Eigen-Wijs nu al thuis in Patronaat in Nieuwkuijk

Walter Bak naar Baanbrekers

23 augustus WAALWIJK. Walter Bak (46) is benoemd als interim-directeur van Baanbrekers, de sociale dienst en werkvoorziening in De Langstraat. Hij volgt Marion van Limpt op die per 1 oktober aan de slag gaat als directeur-bestuurder van Vixia, een sociale werkvoorziening in Limburg.