Elvis-fan uit Vlijmen (24) zet woensdag extra cd'tje op

Elvis heeft liefhebbers in alle soorten en maten, maar Bas is pas 24 en heeft hem bij leven dus niet meegemaakt. Waar komt die fascinatie dan vandaan? "Het is begonnen op een buurtfeest. Ik was 14, de DJ draaide Blue Suede Shoes . Ik was nog geen fan, maar dat nummer kent iedereen. Ik pakte de microfoon, zong een stukje mee en dat werd leuk ontvangen. De volgende dag ben ik op YouTube gaan kijken, ik zag hem optreden in die mooie pakken en dacht: Wow! Dat is goed! Dan koop je een cd'tje, een dvd'tje en dat worden er steeds meer."

Noem hem beslist geen imitator

Hij treedt ook op als Elvis. Maar noem hem beslist geen imitator. "Het is een Tribute to the King, ik kan natuurlijk nooit bij hem in de buurt komen. Ik zing over de muziek heen, daar heb ik een geluidsman voor, Remco, die dat allemaal perfect afstelt." Hij brengt de tribute soms drie keer per maand en soms twee maanden niet. "Het moet leuk blijven, ik wil op zaterdagavond ook met mijn vrienden op pad kunnen." Bovendien is hij selectief. "Een bruiloft of verjaardag vind ik leuk om te doen, maar bijvoorbeeld het haringhappen na carnaval niet. Dat vind ik geen moment voor een Elvis-tribute. Ik doe het alleen als ik weet dat de muziek echt gewaardeerd wordt."

Het is morgen dan wel veertig jaar geleden dat Elvis overleed, maar voor Bas is het geen zwarte dag. ,,Ik heb hem levend niet meegemaakt, hè. Maar ik zal wel een cd'tje opzetten."



