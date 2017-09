Extern personeel kost tonnen extra in Heusden

Team 'De Buitenbeentjes' wint sportieve zeskamp Herpt

3 september HEUSDEN - Zaterdag op zondag tot in de kleine uurtjes leefden de inwoners van Herpt zich uit in de jaarlijkse zeskamp. In totaal verschenen 15 teams op zaterdagmorgen aan de start om met enkele oefeningen sportief de dag in te luiden.