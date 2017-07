'Fietsen zijn gestolen door professionals'

Damen heeft video-opnames, opgevraagd in de buurt. Van het nabijgelegen benzinestation kwam hij paar interessante beelden tegen, genomen op de Parallelweg. ,,Vlak vóór de inbraak kwamen er een personenwagen en een busje voorbij. In het holst van de nacht, dat is al opmerkelijk. Van die personenauto heb ik zelfs het kenteken. Het komt in ieder geval uit het buitenland."

Fietszaken in Nederland hebben er structureel last van, weet Damen, die heel veel steunbetuigingen heeft gekregen. ,,In Zaltbommel is een ondernemer zo al drie keer de dupe geworden. Zoals gezegd: dit is een professionele bende, dat moet je dus professioneel aanpakken. Dus moet je er een aantal rechercheurs opzetten, anders houdt dit niet op."