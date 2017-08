Geitje overleden na vernieling en diefstal uit weitje

Zwembad Het Run in Drunen wil bad overkappen met mobiele blaashal

4 augustus DRUNEN - Als het aan stichting N-Joy ligt, wordt het 50-meterbad van openluchtzwembad Het Run in Drunen nog dit najaar overkapt. N-Joy, die het bad exploiteert, heeft een mobiele, zogeheten blaashal gekocht. De vergunningaanvraag is onderweg. N-Joy zoekt nog 50.000 euro, in geld of in arbeid.