Getreuzel bij gerechtshof bespaart Oudheusdenaar gevangenis

DEN BOSCH/OUDHEUSDEN - Een 21-jarige man uit Oudheusden hoeft niet meer de gevangenis in voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij in Herpt, op 18 augustus 2013. Het gerechtshof in Den Bosch legde de man woensdag een voorwaardelijke jeugddetentie van negen maanden op plus een taakstraf van 240 uur.

De rechtbank veroordeelde de jongen eerder tot 12 maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk. De Oudheusdenaar ging tegen die straf in beroep. Het hof houdt het nu bij een voorwaardelijke celstraf omdat de behandeling van het hoger beroep veel te lang op zich heeft laten wachten.

De jongen was in de nacht van 18 augustus 2013 op weg naar een huis na een feest in Herpt. Hij liep met zijn broer en enkele vrienden over het fietspad van de Herptseweg. Twee jongens uit de groep moesten overgeven en kwamen op het fietspad te liggen. Toen even later drie fietsers daar een opmerking over maakten, kwam het tot een ruzie. De toen 17-jarige Oudheusdenaar zou een van de fietsers met een mes in zijn rug hebben gestoken. Poging tot doodslag, oordeelde justitie.

In het hoger beroep, dat vanwege de leeftijd van de verdachte achter gesloten deuren plaats had, ging het over de vraag of de man bewust had ingestoken op het slachtoffer. Het hof verklaart de Oudheusdenaar schuldig, maar omdat de zaak te lang is blijven liggen, hielden de raadsheren het bij een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf.