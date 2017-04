Grootschalige drugshandel in Vlijmen: vrouw (76) en twee mannen langer vast, vier verdachten vrij

Vlijmense rij-instructeur wijst gemeente Heusden op onveilige en onduidelijke ver­keers­si­tu­a­ties

11 april VLIJMEN - Rij-instructeur Thomas van Os (59) uit Vlijmen komt dagelijks verkeerssituaties in de gemeente Heusden tegen die niet deugen. Vele tientallen heeft hij op foto's vastgelegd, in de hoop dat de gemeente er iets mee wil doen. Tot nu toe vangt hij vooral bot, is zijn ervaring.